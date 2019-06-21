21 Haziran 2019 Cuma
İSTANBUL 
28°C / 22°C
GALERİ VİDEO
BIST 94.158 0.00 EURO 6,5230 0.07
USD 5,7690 0.09 ALTIN 260,450 1.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 7:22 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 7:51

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda baskın yapılan bir evin damından atlayarak kaçmaya çalışan kişi, polis tarafından yakalandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Narkotik Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma  başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adana merkezli iki ilde arama yapılması için 60  adres tespit edildi, 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği  operasyonda, baskın yapılacak bir evin sokak girişleri kapatıldı.
 
Ekiplerin eve baskın yaptığı sırada 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası  bulunan bir kişi, polisi fark edince evinin damından zemine atlayıp bir süre  kaçtı. Hükümlünün kaçtığını fark eden ekipler, "dur" ihtarında bulunarak  havaya ateş açtı. Ara sokaklarda yalın ayak kaçarak izini kaybettirmeye çalışan  hükümlü ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
 
Ekipler, baskın yaptıkları evlerdeki aramalarda 180 uyuşturucu hap, 57  gram eroin, 76,72 gram metamfetamin, 58 gram esrar, 13,96 gram kokain, 2,88 gram  skunk, 10,54 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli Adana Adli  Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 
  

ETİKETLER

Uyşuturucu operasyonu son dakika son dakika haberi haberler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.