Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda baskın yapılan bir evin damından atlayarak kaçmaya çalışan kişi, polis tarafından yakalandı.

