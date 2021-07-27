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Adana merkezli 8 ilde internet dolandırıcılarına operasyon

AA |  27 Temmuz 2021 Salı - 6:39 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 7:45

Adana merkezli 8 ilde gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 37 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ürün  satışı yapılan internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan  oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte  satış ilanını vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik  çalışma başlattı.
 
Bu kapsamda yapılan araştırmada şüphelilerin aralarında polis, asker  ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişinin 250 bin lira tutarında  dolandırıldığı tespit edildi.
 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin  araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen  37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Adana merkezli operasyonda ekiplerce Ankara, Antalya, Bursa, Edirne İstanbul, Konya ve Kütahya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın  düzenlendi.
 
Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık  kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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