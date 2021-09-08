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Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

AA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 8:46 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 8:49

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada "mahrem imamlarla" ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu öne sürülen, haklarında teşhis ve ifadeler bulunan şüpheliler gözaltına alındı.


Adana merkezli 3 ilde  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 10  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin  askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 10 şüphelinin Adana Isparta ve İstanbul'daki adreslerini belirledi. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için  düzenledikleri operasyonla, "mahrem imamlarla" ardışık arama sistemiyle irtibat  kurduğu öne sürülen, haklarında teşhis ve ifadeler bulunan şüphelilerin tamamını  gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen aralarında  emekli askerlerin de olduğu zanlılar emniyete götürüldü.
 
  

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