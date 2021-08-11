Adana Kozan'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlçeye bağlı Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.