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Adana Kozan'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA) |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 16:09 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 16:51

Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgii soruşturma başlatıldı.


İlçeye bağlı Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
 
KONTROL ALTINA ALINDI
 
Orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgii soruşturma başlatıldı.
 

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Adana Kozan orman yangını
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