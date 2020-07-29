Adana il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? Adana MEB il içi öğretmen atama sonuçları…

MEB tarafından yayımlanan takvime göre il içi atama sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacaktı. Ancak MEB yeni bir açıklama yaparak başvuruların 28 Temmuz saat 13.30’a kadar devam ettiğini duyurdu. İl içi tayin başvuruların uzatılmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. MEB Personel Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacak il içi atama sonuçları hakkında yoğun bir araştırılmaya yapılıyor. Hizmet puanının eşit olması durumunda, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Peki, Adana il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İşte Adana MEB il içi öğretmen atama sonuçları…
ADANA MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne ve öğretmenlerin tercihleri değerlendirilerek yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek. İl içi atama başvuruları uzatıldığı için sonuçların açıklanmasının da gecikeceği düşünülüyor. Her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak İl içi atama sonuçları için Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyuru sayfası takip edilmeli.
ADANA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ