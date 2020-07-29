2020 il içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada, başvurusu alınan il içi yer değiştirmenin sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağını duyurulmuştu. İl içi atama başvurularının sona ermesinin ardından, gözler MEB il içi öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. Görev yaptığı il içinde başka bir okula tayin almak isteyen öğretmenlerin il içi tayin sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden duyurulacak. Adana il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? Adana MEB il içi öğretmen atama sonuçları detayları…

MEB tarafından yayımlanan takvime göre il içi atama sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacaktı. Ancak MEB yeni bir açıklama yaparak başvuruların 28 Temmuz saat 13.30’a kadar devam ettiğini duyurdu. İl içi tayin başvuruların uzatılmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. MEB Personel Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacak il içi atama sonuçları hakkında yoğun bir araştırılmaya yapılıyor. Hizmet puanının eşit olması durumunda, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Peki, Adana il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İşte Adana MEB il içi öğretmen atama sonuçları…

ADANA MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne ve öğretmenlerin tercihleri değerlendirilerek yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek. İl içi atama başvuruları uzatıldığı için sonuçların açıklanmasının da gecikeceği düşünülüyor. Her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak İl içi atama sonuçları için Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyuru sayfası takip edilmeli.

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ