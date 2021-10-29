Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Adana ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.
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Adana, ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti
AA | 29 Ekim 2021 Cuma - 0:13 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 0:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.
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