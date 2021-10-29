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Adana, ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 0:13 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 0:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'nın Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.


Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Adana ikinci doz  aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük  tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.
 

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