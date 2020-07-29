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Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:46 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 11:58

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-off final maçı için sahaya çıkıyor. Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takım bekleniyor. Futbolseverler, 'Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman?' sorusunu araştırıyor. Peki, Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Karagümrük maçının detayları...


Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takım belli olacak. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig'de bu sezon 25. kez uygulanan  play-off sisteminde final karşılaşmasında mücadele edecek. Peki, Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Karagümrük maçının detayları...
 
TFF 1. Lig  play-off yarı finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih  Karagümrük, Süper Lig'e yükselme maçında yarın Ankara'da karşılaşacak. 
 
Adana Demirspor 1994-1995, Fatih Karagümrük ise 1983-1984'ten beri mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor. 
 
Sezona Fatih Karagümrük'te başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ikinci kez bir takımı Süper Lig'e taşımak  için mücadele edecek. Bu yıl 25. kez oynanan play-off'ta Ankara, 8. defa final  heyecanına sahne olacak. 
 
Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e  yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.
 
Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor'u saf dışı bıraktı.
 
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1994-1995'ten beri Süper Lig'den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1984'te Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig'e dönmek için  mücadele edecek.
 
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Eryaman Stadı'nda 30 Temmuz Perşembe (yarın) saat 21.00'de başlayacak Adana Demirspor-Fatih  Karagümrük müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır, geçen sezon  da Hatayspor-Gaziantep FK play-off final maçında düdük çalmıştı. Mücadele, beIN SPORTS MAX 1'den naklen yayınlanacak.
 

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