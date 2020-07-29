Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-off final maçı için sahaya çıkıyor. Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takım bekleniyor. Futbolseverler, 'Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman?' sorusunu araştırıyor. Peki, Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Karagümrük maçının detayları...

Hatayspor ve BB Erzurumspor 'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takım belli olacak. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig'de bu sezon 25. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşmasında mücadele edecek. Peki, Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Karagümrük maçının detayları...

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselme maçında yarın Ankara 'da karşılaşacak.

Adana Demirspor 1994-1995, Fatih Karagümrük ise 1983-1984'ten beri mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

Sezona Fatih Karagümrük'te başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ikinci kez bir takımı Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek. Bu yıl 25. kez oynanan play-off'ta Ankara, 8. defa final heyecanına sahne olacak.

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor 'u saf dışı bıraktı.

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1994-1995'ten beri Süper Lig'den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1984'te Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.

ADANA DEMİRSPOR KARAGÜMRÜK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?