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Adana'daki skandal iddiayla ilgili harekete geçildi

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 15:03 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 15:05

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından kentte 2 çocuğun ABD askerlerine evlatlık verildiği iddiasıyla ilgili haberlerin ihbar kabul edilip resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.


 Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Adana İncirlik Hava Üssü'nde  çalışan bazı ABD'li askerlerin yaygın olarak 1980-1990 yılları arasında para  karşılığı bebek satın aldıkları ve yurt dışına götürdükleri yönünde iddiaların  basın yayın organlarında haber olarak yer aldığı hatırlatıldı.
 
"İddiaların basın yayın organlarında haber olarak yer alması ihbar  kabul edilerek resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada  şunlar kaydedildi:
 
"Soybağını değiştirmek, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı  suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adana  İl Emniyet Müdürlüğüne yazılı talimat verilmiştir. Talimatta söz konusu  haberlerde adı geçen kişilere ulaşılarak olay mağdurlarının araştırılıp tespit  edilmesi istenmiştir. Şikayet ve delillerin toplanması için mağdurların  ifadelerinin alınması istenilen yazıda ayrıca bebeklerini satan, bebek satın  alan, bebek alım satımına aracılık yapan şahısların tespit edilerek şüpheli  sıfatıyla belirtilen suçlardan savunmalarının alınması yönünde talimat  verilmiştir."
 
Adana'da, ABD vatandaşı iki kadın, biyolojik aileleri olduğunu iddia  ettikleri karı koca ile bir avukatın, kendilerini çocukken İncirlik Hava Üssü'nde  görevli ABD'li iki askere evlatlık verdikleri gerekçesiyle polise başvurmuştu.

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