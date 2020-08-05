05 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.093 0.53 EURO 8,3540 2.31
USD 7,0320 1.92 ALTIN 459,290 2.76
CANLI BORSA
TÜMÜ

Adana’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DHA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 12:19 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 12:19

Adana’da sürücüsünün ters şeride girdiği iddia edilen otomobilin neden olduğu ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si sürücü 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Bahri Gayir yönetimindeki 34 NG 2291 plakalı otomobil, ters şeride giren Ahmet Muhammed yönetimindeki 35 MA 3736 plakalı midibüsle kafa kafaya çarpıştı.
 
Bu sırada seyir halinde olan Onuray Yasavur’un kullandığı 01 TC 006 plakalı otomobil de duramayarak, otomobil ve midibüse çarptı. Kaza sonrası alev alan otomobildeki sürücü Gayir ve yanındaki Tülin Karıksız, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobil, yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Diğer sürücü Yasavur ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
 
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Adana-Karataş yolunun tek şeridi, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

ETİKETLER

Adana kaza zincirleme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.