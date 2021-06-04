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Adana'da yolda yürürken hayatını kaybetti!

Güven ÖZGÜL/ADANA,(DHA) |  04 Haziran 2021 Cuma - 19:58 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 19:58

Adana'da yolda yürürken dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren 72 yaşındaki Cumali Kocabaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 2 Haziran'da Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Cumali Kocabaş, dengesini kaybedip yere düştü. Başından aldığı yara nedeniyle fenalaşan Kocabaş, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kocabaş yoğun bakım servisinde tedavi görürken bugün hayatını kaybetti.

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Adana Cumali Kocabaş tedavi
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