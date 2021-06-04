Olay, 2 Haziran'da Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Cumali Kocabaş, dengesini kaybedip yere düştü. Başından aldığı yara nedeniyle fenalaşan Kocabaş, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kocabaş yoğun bakım servisinde tedavi görürken bugün hayatını kaybetti.
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Adana'da yolda yürürken hayatını kaybetti!
Güven ÖZGÜL/ADANA,(DHA) | 04 Haziran 2021 Cuma - 19:58 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 19:58