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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Aralarında oyuncu da var

DHA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 10:32 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 10:41

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir internet dizisinde rol alan Cengizhan Y.’nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise polisi görünce evdeki bonzaiyi tuvalete dökmeye çalıştığı ortaya çıktı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Temmuz’da operasyon düzenledi.  
 
Merkez Seyhan ilçesindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan Cengizhan Y., Bulut M., Serkan A. (45) ile Hüseyin Ö. (41) gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce 75 gram bonzaiyi tuvalete dökmeye çalışan Bulut M., ekiplerce etkisiz hale getirildi. 
 
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 470 gram bonzai, 728 uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi. 
 
 
DİZİ OYUNCUSU 
 
Şüphelilerden Cengizhan Y.’nin bir süre önce kentte çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncusu olduğu, dizideki bir sahnede gerçek uyuşturucu madde kullandığı ve ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma’ suçundan 2019’da gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtildi. 
 
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Ö. tutuklanırken, Cengizhan Y. ile Serkan A. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Bulut M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

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