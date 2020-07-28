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Adana'da toplantı ve gösteri 3 gün süreyle yasaklandı

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 1:53 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 1:53

Adana Emniyet Müdürlüğü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve trikleme gibi etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık  Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam  edildiği belirtildi. 
 
Teröristlerin güvenlik güçlerine, vatandaşlara silahlı ve bombalı  saldırılarda bulunduğunun anımsatıldığı açıklamada, anayasa ve yasalarla güvence  altına alınan toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması gibi etkinliklerde  temel hak ve özgürlüklerin istismar edildiği vurgulandı. 
 
Açıklamanın devamında, "İlimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler  arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici  provokatif eylemlerin önüne geçilmesi,  milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni  ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve  özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması,  genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana  gelmemesi,  yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumun önüne  geçilebilmesi amacıyla, 28 Temmuz tarihi saat 00.01'den başlayarak 3 gün süreyle,  ilimizde gerçekleşmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın  açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş  asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde  yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.      
 

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Adana miting gösteri
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