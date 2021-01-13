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Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon! 55 gözaltı kararı

AA-DHA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 9:05 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 9:09

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, organize suç örgütü kurarak, "adam  öldürme", "silah ve uyuşturucu ticareti yapma", "yaralama" ve "yağma" olaylarına  karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle aralarında bir komiser ve 11  polis memurunun da bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı  gözaltına almak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Polis, bazı ikametlerin kapısını "koçbaşı" yardımıyla kırarak  adreslerde arama yaptı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
 
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Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından  emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 
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Adana suç örgütü operasyon gözaltı
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