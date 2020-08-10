Adana'da şoke eden görüntü! Hepsi sahile vurdu

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yaptığı açıklamada, Bahçe mevkisine sahili dolduran soğanlarla ilgili vatandaşlardan şikayet aldıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili çalışma yaptıklarını, ancak bunun kim ya da kimler tarafından döküldüğünü tespit edemediklerini aktaran Topuz, "Bu girişimi salgın sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Topuz, sahilde bu tür görüntülerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması yaptı.