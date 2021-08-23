Adana'da sır ölüm! Kızı uyandırmak istedi ama...

Adana’da bir süre önce bel fıtığı ameliyatı olan Aslı Demir (42), aynı odada birlikte uyuduğu kızı A.S.Ş. (17) tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızı A.S.Ş. ile yaşayan kadın kuaförü Aslı Demir, iddiaya göre bir süre önce bel fıtığı ameliyatı geçirdi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra evine gelen Demir’in vücudunda enfeksiyon nedeniyle yaralar çıktı. Bundan dolayı sık sık hastaneye giden Demir, tedavi görmeye devam etti.

ANNESİNİ UYANDIRMAK İSTEDİ AMA...

Demir, dün gece kızıyla birlikte aynı odada uyudu. Öğlene doğru uyanan A.S.Ş. annesini de uyandırmak istedi. Annesinin kendisine tepki vermemesi üzerine telaşlanan genç kız, durumu 112’ye bildirdi.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ