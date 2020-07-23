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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 1:28 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 2:00

Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde  Hüseyin Tunç ile komşusu Halil G. arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle  çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
 
Tarafların kavga sırasında birbirlerine pompalı tüfekle ateş açması  sonucu, Hüseyin Tunç ve Halil G ile olayla ilgisi olmadığı belirtilen ve yol  kenarında oturan Abdullah Ferit Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
 
Yakınları tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Hüseyin Tunç  yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tunç'un cenazesi Adana Adli Tıp  Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Diğer iki yaralı ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  tedavi altına alındı.
 
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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Adana silahlı kavga komşu
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