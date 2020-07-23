Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Hüseyin Tunç ile komşusu Halil G. arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların kavga sırasında birbirlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucu, Hüseyin Tunç ve Halil G ile olayla ilgisi olmadığı belirtilen ve yol kenarında oturan Abdullah Ferit Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yakınları tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Hüseyin Tunç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tunç'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer iki yaralı ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.