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Adana'da salça sezonu! Hazırlıklar başladı...
Adana’da kırmızı biberlerin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlama telaşı da başladı. Biberlerini makinede çektiren vatandaşlar, güneşte suyunu alması için damlara sermeye başladı. Kentteki müstakil evler ile apartmanların damları da serilen biber salçaları ile yavaş yavaş kırmızıya boyandı.
Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.