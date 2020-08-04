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Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

04 Ağustos 2020 Salı - 9:55 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 9:55

Adana'da, kırmız reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada sahte doktor olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı.


Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen, boynunda  steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan kişinin kimlik göstermeden  ilaç almak istemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi.
 
Şüpheli, kendisinin Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümünde uzman  doktor olduğunu belirtip steteskopunu göstererek polisi ikna etmeye çalıştı.
 
Şüphelinin yaka kartının sahte olduğunu belirleyen polis, bu kişiyi  gözaltına aldı.
 
Ekiplerce yapılan detaylı incelemede Arif Gökçek adına sahte yaka  kartı bulunan kişinin A.G. olduğu tespit edildi.
 
Şüphelinin hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak  istediğini belirleyen ekipler, A.G'yi polis merkezine götürdü.

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Adana sahte doktor ilaç
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