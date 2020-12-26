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Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 8:29 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 8:29

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma  başlattı.
 
Bu kapsamda ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri  yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere  operasyon düzenledi.
 
 
Baskınlarda, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Özel harekat  polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde önlem aldı.
 
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık  kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
 

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