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Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu!18 kişi hakkında yakalama kararı

ADANA (AA)  |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 7:21 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 7:21

Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 165 kişiyi mağdur edip 5  milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin  yakalanması için çalışma başlattı.
 
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı  verilen 18 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
 
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp  Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

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