Adana'da PKK/KCK operasyonu! 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana'da daha önce korsan gösterilere katıldıkları, yeni korsan gösteri hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 30 şüphelinin yakalanması için şafak vakti hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 30 şüpheli hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından polis, şafak vakti operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin de desteği ile kent genelinde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başı ile kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.