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Adana'da PKK/KCK operasyonu!

13 Ağustos 2021 Cuma - 7:47 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 7:47

Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma  başlattı. Bu kapsamda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün vermiş olduğu eylem  talimatlarına uyarak, terör örgütü propagandası yaptıkları, sosyal medya  aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen, korsan gösteri  yapacaklarına yönelik haklarında ihbar bulunan, PKK/KCK terör örgütünün kırsal  alanında faaliyet yürüttükten sonra kente döndüğü tespit edilen kişilerin  adresleri tespit edildi.
 
 Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınların da aralarında bulunduğu 29  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana'da özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda  kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, arama yaptı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık  kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 
  

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Adana operasyon terör örgütü PKK
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