Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Adana'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada; 1’i ağır olmak üzere 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kozan Kadirli yolu Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Kozan'dan Kadirli yönüne giden Ali Özgeç (41) yönetimindeki 01 RE 420 plakalı otomobil , Ceyhan'dan Kozan'a doğru ilerleyen İbrahim Ablak'ın (41) kullandığı 01 DD 485 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazanın ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Sultan Ablak (69), İrem Nisa Ablak (11) ve Boran Günez (28) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Ablak’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.