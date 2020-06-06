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Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

AA |  06 Haziran 2020 Cumartesi - 9:05 | Son Güncelleme : 06 06 2020 - 9:05

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Adana'da otomobil, park halindeki tır dorsesine çarptı. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
 
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde seyreden  Muhammet Ali Öksüz idaresindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, yolda oluşan su  birikintisi nedeniyle kayarak park halindeki TIR dorsesine çarptı. 
 
Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41)  araçta sıkıştı.  
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık  ekibi sevk edildi.  
 
 
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve  Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.   
 
İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu  morguna kaldırıldı.
 
Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.

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