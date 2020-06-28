Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan OSB'deki nişasta fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Farika yangınında dağılan dumanlarla götyüzü siyaha boyandı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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Adana'da nişasta fabrikasında yangın
DHA | 28 Haziran 2020 Pazar - 20:02 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 20:10