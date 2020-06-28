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Adana'da nişasta fabrikasında yangın

DHA |  28 Haziran 2020 Pazar - 20:02 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 20:10

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki (OSB) nişasta fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan OSB'deki nişasta fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Farika yangınında dağılan dumanlarla götyüzü siyaha boyandı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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Adana Sarıçam fabrika
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