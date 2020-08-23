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Adana'da korkutan yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

AA |  23 Ağustos 2020 Pazar - 21:26 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 21:26

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı evler kullanılamaz hale geldi.


Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle  yangın çıktı.
 
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Adana, Mersin, Osmaniye  ve civar illerden çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
 
Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, Kuyubeli ve civar  mahallelerdeki evlere sıçradı. Daha önceden boşaltılan bazı evler, yangın  nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
 
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, yangına Adana ve civar illerden çok sayıda ekibin müdahale ettiğini  söyledi.
 
Yılmaz, "Yangını şu ana kadar kontrol altına alamadık. Hava karardığı  için havadan müdahale yapamıyoruz. Sabaha kadar yangının yayılmaması için karadan  müdahale edeceğiz. Şu an için zarar gören alanla ilgili bir şey söylemek  imkansız." diye konuştu.
 
Evini tahliye etmek zorunda kalan İsmail Özcan, "Yangın nedeniyle  evimizi boşalttık. Yangın evimizi kullanılamaz hale getirdi. Bahçemiz de yandı.  Evimizin yanması değil ormanlarımızın kül olması üzdü bizi. Bütün köy yangından  dolayı mahvoldu. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.
 
Alevlerin yaklaştığı bazı evlere kapıyı ya da camı kırarak giren  vatandaşlar, içeride patlayabilecek ya da yanabilecek malzemeleri dışarı taşıdı.  
 
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindekilerle yangının devam ettiği  alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gürçam, gazetecilere  yaptığı açıklamada, "Şu an orman yangını devam ediyor. Tüm ekiplerimizle müdahale  ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz bu bölgeye  gelmesinler." ifadesini kullandı.
 
"Bölgede 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti"
 
Adana Valisi Süleyman Elban, bölgede yanan alana müdahalenin sürdüğünü  söyledi.
 
Tedbiren bazı köylerin boşaltıldığını vurgulayan Elban, şunları  kaydetti:
 
"Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti.  Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor. Çok şükür can  kaybımız yok. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangını kontrol altına almamızı  zorlaştırıyor. Yangının, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona  karşı da tedbirlerimizi aldık. Hava kararana kadar yangına 6 helikopter ve 2  uçakla müdahale edildi ama hava karardıktan sonra teknik olarak uçak ve  helikopterle müdahale yapamıyoruz."
 
Elban, yangına çevre illerden de gelen söndürme ekipleriyle müdahale  edildiğini aktararak "Burada iki önceliğimiz var. İlki, buradaki insanlarımızın  ve hayvanlarının yangından etkilenmemesini sağlamak, ki bunu yaptık şu ana kadar.  Diğeri de yangını kontrol altına alabilmek, bunun için de çalışmalarımız  sürüyor." ifadelerini kullandı.

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Adana Kozan yangn orman
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