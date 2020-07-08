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Adana'da koca dehşeti!

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:58 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 20:58

Adana'da 2 kızını öldürüp intihar eden eşi tarafından vurularak ağır yaralanan kadın, yaşam savaşını kaybetti.


Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta eşi Fatih Cengiz  tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Zahide Cengiz, 9 gündür tedavi  gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
 
Cengiz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Olay
 
İlçede market işleten Fatih Cengiz (42), önceki gün iş yerinin önünde  eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle  vurmuş, daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin  ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada aynı av tüfeğiyle intihar  etmişti.
 
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını  kaybettiğini belirlemiş, yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla  hastaneye kaldırılmıştı.
 
Olaya şahitlik eden oğul Emre Cengiz'in ise kaçarak kurtulduğu  öğrenilmişti.

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Adana intihar yaşam savaşı
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