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Adana'da karakola el yapımı bomba atıldı! Ölü ya da yaralı yok

27 Ocak 2018 Cumartesi - 22:36 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 22:36

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Karakolu’na el yapımı bomba atıldı. Saldırıda ölü ya da yaralının olmadığı kaydedildi.


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Adana Seyhan Dağlıoğlu
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