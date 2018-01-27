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Adana'da karakola el yapımı bomba atıldı! Ölü ya da yaralı yok
27 Ocak 2018 Cumartesi - 22:36
| Son Güncelleme : 27 01 2018 - 22:36
Adana’nın Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Karakolu’na el yapımı bomba atıldı. Saldırıda ölü ya da yaralının olmadığı kaydedildi.
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