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Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına operasyon

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 9:20 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 9:28

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı  faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma başlatıldı.

Operasyonda vakfın Adana'daki genel merkezinin de aralarında bulunduğu  33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama yapılan yerler arasında vakfın  Adana'daki 4, Elazığ'daki bir temsilciliğinin yanı sıra yöneticilerin evleri de  bulunuyor.

Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakfın genel  merkezindeki ve diğer adreslerdeki aramaya çok sayıda özel harekat polisi  katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon sırasında ekipler,  caddede zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla bekledi.

Operasyon kapsamında aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da  yer aldığı  21 vakıf yöneticisi ve üyesinin gözaltına alındığı, çok sayıda  doküman ve dijital materyale el konulduğu, belirlenen adreslerde aramaların devam  ettiği öğrenildi.

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