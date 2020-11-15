Adana'da firari 4 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'çocuğu öldürme' ile 'cezaevinden kaçma' suçlarından toplam 59 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen firari hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Musa İ. merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde, 'çocuğu öldürme' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Şeyhmus B. merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde, 9 'hırsızlık' suçundan 38 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Hasan G. Gülbahçesi Mahallesi’nde, 'cezaevinden kaçma' suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Harun K. ise Namık Kemal Mahallesi’nde yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.