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Adana'da FETÖ sanıklarına hapis istemi

AA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 13:06 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 13:06

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 eski öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.


A.İ, B.A, G.Ç, G.Y, H.A, H.S.S, H.G, K.K, M.Ç, Ö.S. ve Y.Ö. hakkında  Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
 
"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis  cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
İddianamede tutuksuz sanıkların örgüt elebaşının çağrısı üzerine  FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da hesap açtırarak para yatırdıklarının tespit edildiği bildirildi.
 
Sanıkların FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan  Aktif Eğitimciler Sendikasına (Aktif-Sen) üyelik kayıtlarının bulunduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
 
''Şüphelilerin Bank Asya'ya örgüt elebaşının çağrısından sonra  hesap  açma ve mevduat yatırma  eyleminin,  örgüte yardım suçunu oluşturduğu yönünde Yargıtayın istikrarlı içtihatları ve FETÖ/PDY örgütünün illegal yapı olarak  Şubat 2014  tarihinde MGK kararı olarak ilanından sonra  gerçekleşmiş olması nazara alındığında üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçunu  işledikleri anlaşıldığından cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur.''
 
Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına  ilerleyen günlerde başlanacak.

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