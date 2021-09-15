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Adana’da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 8:39 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 8:40

Adana'da FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları bulunan, gelir kaynakları olarak kapatılan Bank Asya’da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yaparak örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer alan 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi.  Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
 
 
 

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Adana Fetö operasyon
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