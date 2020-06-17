Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ'nün finans işlerine baktığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
17 Haziran 2020 Çarşamba - 7:12 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 7:17