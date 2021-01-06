Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı
İHA | 06 Ocak 2021 Çarşamba - 8:30 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 8:30
Adana’da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
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