Adana'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da, otomobil ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi; kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Adana'da, otomobil le kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kozan -Adana karayolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Adana 'dan Kozan yönünde giden Erhan Ç. yönetimindeki kamyon ile Kadirli yönünden gelerek kavşaktan ana yola çıkan Ahmet Şengönül (49) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, otomobilin sürücüsü Ahmet Şengönül hayatını kaybetti, yanındaki Suat Şengönül (15) ile kamyonun şoförü Erhan Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Suat Şengönül, buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Şengönül'ün cansız bedeni de otopsi için morga kondu.