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Adana'da ele geçirildi! 12 milyon adet...

Anıl ATAR/ADANA, (DHA) |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 9:57 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 9:57

Adana’da, polisin düzenlediği operasyonda, depoda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki depoya baskın yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
 
 
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