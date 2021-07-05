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Adana'da dükkana EYP'li saldırı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)  |  05 Temmuz 2021 Pazartesi - 1:31 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 1:31

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya kişilerin, kapalı olan lostra dükkanının önüne atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile infilak etti. Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinin camları ve kepengi zarar gördü.


Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cadde üzerindeki lostra dükkanının önüne atılan EYP, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine TEM, bomba imha ve devriye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında kapalı olan lostra dükkanının kepengi ve camları zarar gördü. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından EYP'ye ait parçalara, bomba imha uzmanı ekiplerce el konuldu. 
 
EYP'yi atan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
 

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Adana lostra dükkanı patlayıcı
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