Adana’da dronlu uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısını tek tespit etti.

Cumhuriyet savcılığınca verilen yakalama kararının ardından da polis ekipleri, 14 Ekim sabahı, çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda bazı evlere, özel harekat timleri, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon havadan dronla görüntülendi.

Firari 1 şüphelinin de yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7’si mahkemece tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.