İlçedeki Orman Plajında denize giren Dania K. ile Hibe D., boğulma tehlikesi geçirince yardım çığlığı attı. Sesi duyan çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Dania K. ile Hibe D., plaja çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Karataş Devlet Hastanesine götürüldü. Dania K., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Hibe D. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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- Adana'da denizde can pazarı: 2 kişi boğuldu
Adana'da denizde can pazarı: 2 kişi boğuldu
DHA | 28 Haziran 2021 Pazartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 0:54