28 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4890 0.22
USD 8,7790 0.17 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Adana'da denizde can pazarı: 2 kişi boğuldu

DHA |  28 Haziran 2021 Pazartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 0:54

Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren Suriye uyruklu Dania K. (13) boğuldu, Hibe D. (18) ise kurtarıldı.


İlçedeki Orman Plajında denize giren Dania K. ile Hibe D., boğulma tehlikesi geçirince yardım çığlığı attı. Sesi duyan çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Dania K. ile Hibe D., plaja çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Karataş Devlet Hastanesine götürüldü. Dania K., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Hibe D. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ETİKETLER

Adana Karataş Suriye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.