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Adana'da dehşet! Kavga ettiği kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Gökhan KESKİNCİ- Anıl ATAR/ADANA, (DHA)  |  09 Nisan 2021 Cuma - 22:50 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 22:50

Adana'da yarış atı seyisliği yapan Fırat P., iddiaya göre kendisi ile aynı yerde seyislik yapan kuzeni Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü.


Olay, saat 19.45 sularında merkez Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde meydana geldi. Aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk Turan ve kuzeni Fırat P., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Fırat P., Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Turan, kanlar içinde yere yığılırken, kuzeni Fırat P. ise olay yerinden kaçtı. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Turan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
 
Cinayet şüphelisi Fırat P.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

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Adana yarış atı seyis
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