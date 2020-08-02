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Adana'da "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı

AA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 2:46 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 2:46

Adana'da lunaparkta çarpışan otoya binen iki grup arasında, birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes  Bulvarı'ndaki lunaparkta, iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
 
Lunaparkın dışına taşan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1  kişi bıçakla 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
 
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla   Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Seyhan Devlet  Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
 
Kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi olay  yerine yakın ağaçlık alanda yakaladı.
 
Gözaltına alınan U.T, M.B. ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 şüpheli  Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
 
Ekipler, yaptıkları araştırmada kavganın çarpışan otoya binen iki  grubun, birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle çıktığını  belirledi.
 

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