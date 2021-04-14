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Adana'da balıkçı teknesi battı!

DHA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 9:21 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 10:07

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde su alıp, batan balıkçı teknesinde 1 kişi suda kayboldu, yanındaki arkadaşı ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçezi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde tekneyle baraj gölüne açılan Suat Özacarlı ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti. Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı. Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük’ü kurtarırken Özacarlı'ya ise ulaşılamadı.
 
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Özacarlı için arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada Fatih Gözüküçük, polisin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi.

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adan seyhan tekne
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