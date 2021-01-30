30 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.473 -1.66 EURO 8,8910 -0.14
USD 7,3220 -0.16 ALTIN 434,580 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 8:13 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 8:13

Adana’da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği  ekipleri, "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "gasp",  "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 90 hükümlüyü yakalamak  için çalışma başlattı.
 
 
Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 90 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli  yakalandı.
 
 
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık  kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
 

ETİKETLER

adana operasyon firari
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.