Adana'da 722 bin doz aşı yapıldı

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, koronavirüs vaka haritasına göre en az vakanın görüldüğü 2’nci il olan kentte 722 bin doz aşı yapıldığını belirterek, "Bizim kentimiz mavi renkte olsa da risk devam ediyor. Mutlaka kişisel tedbirlerimizi esnetmeyelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık illere göre paylaştığı vaka haritasında Hatay ’ın ardından 100 bin nüfusta 12,84'le vaka sayısı ile en az vakanın olduğu ikinci kent Adana oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı renkte olan riskli bölgelerin neredeyse tamamı mavi renge döndü. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, pandemi döneminde kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti. Koronavirüs aşıları konusunda kapasitenin çok yüksek olduğunu belirten Nacar, aşı hakkı gelen bütün vatandaşların en hızlı şekilde randevu almalarını tavsiye ederek, "Toplumda belirli bir bağışıklığı oluşturduğumuz takdirde Covid-19 virüsünün çok hızlı şekilde biteceğini biliyoruz" dedi.

'700 BİNİN ÜZERİNDE AŞI YAPTIK'

Aşı randevularının yoğunlaşması durumunda aşı odalarının da aynı oranla arttırılabileceğini belirten Nacar, "Elimizde aşı tanımlanan herkese aşı mevcut. Ben Sinovac aşısı oldum. Benden dolayı eşime de aşı çıktı. O da Biontech oldu. Vatandaşlarımıza hangi aşı tanımlanırsa onu olmasında hiçbir sakınca yok. Adana’da şu ana kadar 722 bin doz aşı yaptık. 300 binin üzerinde vatandaşımız ikinci doz aşılarını oldu ve hala olmaya devam ediyor. Adana’daki hedefimiz pandemiyi bitirip maskeleri çıkartmaktır. Bizim kentimiz mavi renkte olsa da risk devam ediyor. Mutlaka kişisel tedbirlerimizi esnetmeyelim’’ diye konuştu.