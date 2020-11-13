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Adana'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 20:22 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 20:22

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali  Süleyman Elban başkanlığında toplandı.
 
Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda  sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması  görüşüldü.
 
Bu kapsamda, merkezdeki Şehit Yüzbaşı Bülent Angın Bulvarı,  Mirzaçelebi Sokak, Şinasi Efendi Caddesi, Mithat Saraçoğlu Caddesi, Atatürk  Caddesi, Toros Caddesi, Vali Yolu Caddesi, Pazarlar Caddesi, 5 Ocak Meydanı, Sefa  Özler Caddesi, Çakmak Caddesi, İnönü Caddesi, İnönü Parkı, Saydam Caddesi, Mirza  Çelebi Sokak, Eminağa Caddesi, Güney Kuşak Bulvarı, Barbaros Caddesi, Kozan  Caddesi, Orhan Kemal Bulvarı, Çukurova Caddesi, Süleyman Vahit Caddesi,  Levent  Caddesi, Karataş Caddesi, Şehitler Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Adnan Menderes  Bulvarı, Kozan Bulvarı, Atatürk Caddesi ve toplu taşıma duraklarında sigara içme  yasağı getirilirken 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında  sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem  uygulanmasına karar verildi.

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Adana koronavirüs 65 yaş ve üzeri
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