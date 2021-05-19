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Adana'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı! Yaralılar var

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA) |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:30 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 9:30

Adana'da özel halk otobüsü, 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Özelçi yönetimindeki 01 M 0890 plakalı yolcu minibüsüne, yolcu almak için yolun sağına yanaştığı sırada Hakan A. idaresindeki 01 J 0213 plakalı özel halk otobüsü hızla arkadan çarptı.
 
Otobüsün önüne alıp, yaklaşık 20 metre sürüklediği minibüs, yol kenarında park halindeki bir minibüs ile 2 otomobile daha çarptı. 5 araçlı zincirleme kazada, minibüs sürücüsü Ramazan Özelçi ve minibüsteki yolcu Ayşenur Ceylan yaralandı.
 
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Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, cadde üzerindeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Otobüs şoförünü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. 
 
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