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Adana'da 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 9:41 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 9:43

Adana'da düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına götürülmeye çalışıldığı tahmin edilen 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele  Şubesi ekipleri, kente kamyonetle uyuşturucu hap getirileceği istihbaratı üzerine  harekete geçti.
 
Ekipler, plakasını belirledikleri kamyoneti, merkez Sarıçam ilçesi  D-400 karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında durdurarak arama yaptı.
 
Plastik kasa yüklü kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan  aramada 3 çantada paketler halinde 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
   
Araçtaki Suriye uyruklu M.A. (29) ve V.Ş.Z. (37) gözaltına alındı.
 
Uyuşturucu hapların, Hatay üzerinden Suriye'deki terör örgütleri  PYD/PKK mensuplarına götürülmeye çalışıldığı tahmin ediliyor.
 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür  Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Burseya Dağı'ndaki sığınak ve  mevzilerde 13 gün önce terör örgütü PYD/PKK'ya ait çok sayıda uyuşturucu hap  bulunmuştu.
 

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