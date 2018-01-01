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Adana’da 2 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi

İHA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 4:58 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 4:58

Adana’da yeni yılın ilk saatlerinde kaçak tavuk kesimhanesine zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında bin canlı tavuğa el konulurken 2 ton kesilmiş tavuk ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesine işletildiği ihbarı alan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yeni yılın ilk saatlerinde çevik kuvvet polisin desteği ile Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde bir kesimhaneye baskın düzenledi.
 
Kaçak tavuk kesimhanesinde, bin canlı tavuğa ve 2 ton kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş etler imha edilirken, canlı tavuklar İl Gıda Tarım ve Hayavancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.
 
Kesilen tavukları şehirdeki bir çok lokantaya satıldığı öğrenildi. İşyerine ise para cezası kesildi.

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