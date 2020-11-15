Adana'da 2 bin 28 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yaptı. 2 bin 28 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Uygulamada, 17 bin 20 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 32 kişiyi yakaladı. Sabit nokta yol kontrollerinde 8 bin 145 aracı inleyen polisler, 2 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirirken, 26 aracı trafikten men etti, 194 araca ise çeşitli kabahatlerden 151 bin 125 lira para cezası kesti.

Umuma açık 185 iş yerini denetleyen ekipler, 34 mekana çeşitli ihlaller nedeniyle idari işlem uygularken, 11 kişiye ise 8 bin 980 lira idari para cezası uyguladı. Sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimlerinde maske takma zorunluluğu ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 52 kişiye de toplam 45 bin 912 lira para cezası kesildi.

Öte yandan gece saatlerine kadar devam eden uygulama genelinde 10 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet şarjör ve 116 adet dolu fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ile 20 adet dolu kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ile 6 adet fişek, 5 adet kesici ve delici alet, 4,8 kilogram esrar maddesi, 17 gram sentetik kannobinoid maddesi, 7 adet uyuşturucu hap, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.