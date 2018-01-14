Adana'da 12 "gaygubet evi" deşifre edildi

Adana'da polis ekiplerinin, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kısa süre içinde kent genelindeki 12 "gaygubet evi" ortaya çıkartıldı. Operasyonlarda bir zanlı, örgüt görüşmeleri yaptığı cep telefonunu tuvalete atarak delil kaybetmeye çalıştı, iki zanlı ise saklandıkları evin çatı kısmında yakalandı. Bu evlere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 23 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli faaliyetlerine yönelik çalışmaları kapsamında kısa sürede kent genelindeki 12 "gaygubet evi" deşifre edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY'nin gizli yürüttüğü faaliyetlere ilişkin çalışmaları sürüyor.

GİZLENDİKLERİ YER TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR

Bu kapsamda örgütün gizlenmek için yaptığı çalışmaları tek tek tespit eden ekipler, örgüt üyelerinin "gaygubet evi" adı verilen ve gizlenmek için kullandıkları yerleri ortaya çıkartıyor.

Örgüt üyelerinin evleri sahte kimlik kullanarak tuttuğunu belirleyen ekipler, çevreyi ve eve gelenleri rahatlıkla görebilen yerlerin "gaygubet evi" olarak tercih edildiğini, ayrıca yeni yerleşim alanlarındaki evlerin bu amaçla tutulduğunu tespit etti.

12 GAYBUBET EVİNE OPERASYON

Terör örgütünün "mahrem imamlar" ve "önemli" görevdeki kişileri bu evlerde sakladığını belirleyen ekipler, farklı tarihlerde merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 12 "gaygubet evine" operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında mahkemeye sevk edilen 23 zanlıdan 22'si tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KATILDIĞI TOPLANTIDA YER ALMIŞ

Yüreğir ilçesinde 31 Aralık'ta iki eve operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan 3 şüpheliden N.B'nin, terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de yer aldığı, Mart 2016'da kentteki bir otelde düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığı belirlendi.

Ayrıca operasyon sırasında N.B'nin tuvalete attığı telefondaki hattın yabancı bir kişi adına kayıtlı olduğu, rehberinde 10 kişinin isminin bulunduğu tespit edildi.

TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN ÖNLEM ALDI

Ekipler, 7 Eylül 2016'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Mart 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.Y'nin (54) emniyetin mahrem imamı olduğunu belirledi.

Bir süre teknik ve fiziki takibi yapılan M.Y'nin kendi evi yerine örgüt tarafından belirlenen "gaybubet evinde" kaldığını tespit eden ekipler, zanlının dışarıyı gözlemlemek amacıyla perdeyi bir miktar açık bıraktığını, aracını sürekli aynı yere park ettiğini ve market alışverişine aynı saatte gittiğini saptadı.

"Sinan" kod adıyla polis amiri ile müdürleri için sohbet organize edip, örgütün kriptolu mesajlarını ilettiği ve terfileri ayarladığı öne sürülen M.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise zanlının kendisini takip ettiğini düşündüğü polis araç plakalarını yazdığı peçete bulundu. Aynı evde aynaya yazılı olarak bulunan şiirin içerik çözümü ise polis tarafından yapılıyor.

Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.